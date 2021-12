Pokémon: annunciata la nuova saga dell'anime con Arceus e in esclusiva su Prime Video

L’immaginario dei Pokémon è ormai parte di un franchise che non tocca unicamente il fronte videoludico e quello del merchandising, bensì anche quello televisivo con progetti animati di cadenza annuale. Tra serie tv, lungometraggi e OAV, infatti, la saga vanta oggi centinaia di puntate trasmesse in tutto il globo.

L’arrivo del 2022 sarà segnato dal debutto di Leggende Pokémon Arceus, la nuova esclusiva di Nintendo Switch prevista all’uscita il 28 gennaio. Ovviamente anche la controparte televisiva attende con attenzione il lancio del gioco dal momento che si tratta del titolo più ambizioso di Game Freak, motivo per cui lo staff della nuova stagione dei Pokémon ha programmato degli episodi speciali per l’occasione.

Attraverso un comunicato e con un paio di immagini ufficiali, le stesse che potete ammirare in calce alla notizia, la produzione ha svelato la saga intitolata “Pokémon, il Dio di nome Arceus”. L’arco narrativo in questione sarà suddiviso in 4 puntate con le prime due attese al debutto il 21 gennaio e le successive la settimana seguente. Gli episodi, inoltre, arriveranno in esclusiva per Amazon Prime Video che ha acquistato i diritti per la distribuzione dello speciale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio, vi aspettavate degli episodi speciali incentrati su Arceus? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.