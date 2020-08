Pokémon: annunciato un episodio speciale con Suicune ma che in pochi potranno vedere

Di tanto in tanto, il franchise dei Pokémon se ne esce con alcune sorprese che non possono risultare piacevoli per tutta la community legata alle mitiche creature. Nelle scorse ore, infatti, un leak ha confermato la messa in produzione di un episodio speciale incentrato su affascinante mostriciattolo leggendario.

Proprio mentre in rete si dibatteva sulla possibilità di rivedere Zapdos, Moltres e Articuno, ecco che Pokémon Esplorazioni torna a far parlare di sé attraverso una notizia breaking. Nelle prime ore del mattino ha iniziato a circolare l'annuncio di una puntata special in arrivo per il franchise, seppur la conferma sia arrivata solo poco fa attraverso i canali di serebii.net. Ebbene, dunque, l'episodio inedito si intitolerà "Pokémon Planetarium: The Message from the Aurora" la cui sinossi qui segue:

"Quando il sole entra in un nuovo ciclo, c'è una remota possibilità che il Pokémon Leggendario Suicune, conosciuto anche con il nome di Pokémon Aurora, possa apparire. Ash e Go si dirigono così al Villaggio Aurora in una missione per il Laboratorio Sakuragi e indagare sulla connessione tra Suicune e le aurore. Chi li aspetta è Ema, una ragazza il cui padre è un ricercatore, e tantissimi altri Pokémon che si nascondono nei campi innevati. Ma ecco che il Team Rocket torna alla ribalta nel suo nuovo tentativo di catturare Pikachu, riusciranno i nostri eroi a raggiungere sani e salvi l'aurora e incontrare Suicune?"

Tuttavia, l'episodio uscirà solo nel prossimo futuro e non è chiaro se il debutto è atteso per l'anno corrente o in quelli a seguire. Ciò che è stato confermato, purtroppo, è che la puntata sarà disponibile unicamente all'interno dei planetari e di alcuni musei selezionati e non passerà per una trasmissione internazionale. E voi, invece, cosa ne pensate di questo speciale, siete interessati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.