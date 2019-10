Pokemon: annunciato il Professore della nuova serie

Negli scorsi giorni abbiamo fatto la conoscenza con la protagonista della prossima serie di Pokemon che accompagnerà Ash nelle sue avventure in giro per il mondo. Adesso scopriamo chi sarà il nuovo Professore che aiuterà i due personaggi nel loro viaggio.

Come possiamo leggere dal tweet dell'account ufficiale della serie, lo scienziato si chiamerà Sakuragi e sarà doppiato da Yuichi Nakamura, già presente nella parte di N in "Pokemon Best Whishes". Sua figlia Koharu partirà insieme ad Ash per cercare di catturare i Pokemon più importanti della regione, inoltre nel messaggio successivo gli appassionati hanno potuto dare un'occhiata al nuovo laboratorio di Kanto, presente in Vermillion City. Invece non sappiamo ancora quanto Sakuragi coinvolgerà gli amici della figlia nelle sue ricerche, preferendo invece condurle in prima persona.

Come saprete la prossima stagione andrà in onda in Giappone a partire dal 17 novembre, tra le novità più importanti abbiamo scoperto che nella nuova serie di Pokemon saranno presenti due protagonisti: oltre al solito Ash faremo la conoscenza con Gou, allenatore spinto a viaggiare dal desiderio di catturare Mew, inoltre potremo esplorare la regione di Galar, oltre ad alcuni luoghi già visti nelle precedenti stagioni. Siamo sicuri che i fan dell'opera ispirata ai videogiochi omonimi pubblicati da Nintendo attendono con impazienza ulteriori informazioni, visti i numerosi cambiamenti apportati dalla serie ancora inedita.