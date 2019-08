Pokémon: un annuncio di inedito previsto per la prossima settimana

Nel corso del 2019 l’intero franchise di Pokémon sembra aver trovato maggiore consenso da parte dei fan, e non smette di sorprenderli. Leggiamo insieme i dettagli.

Pokémon è uno dei brand più famosi al mondo, e grazie al debutto al cinema di Detective Pikachu, all’attesa, alimentata da numerosi trailer, del prossimo videogioco della serie regolare, Pokémon Spada e Pokémon Scudo, e soprattutto alla serie anime ha continuato a conquistare il cuore degli appassionati.

In uno degli episodi più recenti, è stato confermato un annuncio riguardante delle novità inedite, e, naturalmente, i pokéfan hanno già cominciato a diffondere le varie speculazioni e idee riguardanti quanto comunicato. Questa settimana è andato in onda un episodio di Sun and Moon, la nuova avventura nella regione di Alola, dove Ash dovrà presto affrontare la Lega.

Stando a quanto affermato nella puntata l'annuncio avverrà la prossima settimana, alla fine del prossimo episodio. Non è stato fornito nessun altro dettaglio, ma gli spettatori hanno cominciato a chiedersi se riguarderà la serie o meno. Potete trovare il post con la notizia in fondo alla pagina.

Al finale della serie manca ormai davvero poco, e si è notato come, in passato, le nuove stagioni siano state annunciate 2-3 mesi prima della trasmissione. Considerando l’uscita di Pokémon Spada e Scudo, prevista per il 15 novembre, sembra plausibile pensare ad una nuova stagione dedicata ai titoli, come anche ad ulteriori trailer o dettagli riguardanti i Pokémon dell'ottava generazione che troveremo a Galar.