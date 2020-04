Pokémon e l'apparizione di Venustoise: la fusione tra Blastoise e Venusaur

Negli oltre mille episodi che caratterizzano l'immaginario dei Pokémon vi sono alcune puntate estremamente bizzare quanto affascinanti. In una di esse, infatti, è celebre l'apparizione di Venustoise, la presunta micidiale fusione tra le due evoluzioni finali di Squirtle e Bulbasaur, Blastoise e Venusaur.

L'episodio 20 dell'anime, intitolato il "fantasma della scogliera", ha visto come protagonista Gastly, un Pokémon fantasma in grado di ingannare le persone. Durante il viaggio per Zafferanopoli, Ash, Misty e Brock vennero trattenuti da una bizzarra avventura con uno di questi Pokémon. Nel combattimento finale, una volta scoperto il tranello, Gastly tenta di impaurire gli avversari servendosi dei propri poteri per trasformasi in Venustoise, la fusione tra i due Pokémon citati in apertura. La scena dell'apparizione della creatura, ad ogni modo, ve l'abbiamo riproposta in calce alla notizia.

In seguito, la battaglia venne scampata per un pelo grazie a un piano di Misty e al sorgere del sole. Tuttavia, essendo solo per l'appunto un'illusione, i videogiochi del franchise non optarono mai per inserire Venustoise nel Pokédex, seppur questo resti comunque un aneddoto particolarmente interessante. Ma a proposito di curiosità, conoscevate le origini della famiglia Abra con tanto di denuncia alla Nintendo?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo Pokémon illusorio, lo vorreste canonizzato? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.