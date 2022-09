Pokémon: arriva l'aereo superefficace di FlyScoot interamente personalizzato

Quello dei Pokémon è uno dei franchise più famosi al mondo, un vero e proprio fenomeno del web che ha conquistato milioni di appassionati dal fronte videoludico a quello dell'animazione grazie a numerosi progetti. Il successo ha garantito alla saga anche collaborazioni a dir poco straordinarie.

Le novità che contraddistinguono il mondo dei Pocket Monsters sono senza precedenti, basti pensare alla partnership con la cantante Katy Perry. Ma ad arricchire il franchise di esperienze speciali ci pensano iniziative originali come l'ultima di FlyScoot che ha voluto avviare una collaborazione completamente personalizzata.

La società, infatti, ha personalizzato un veicolo della flotta aerea interamente a tema. L'aereo in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato customizzato sia per quanto riguarda la livrea, i sedili nonché l'intero servizio di bordo. Inoltre, facendo attenzione dal finestrino, sarà possibile scorgere tra le ali qualche pokémon nascosto. L'aereo dovrebbe coprire alcune tratte particolari sulle rotte da Shangai, Seoul e Tokyo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa collaborazione speciale tra il mondo dei Pocket Monster e quello di un'agenzia aerea? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.