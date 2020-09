Pokémon: arriva Obsideon, l'evoluzione roccia di Eevee secondo un fan

I fan di Pokémon, e di Eevee in particolare, negli ultimi mesi hanno fatto la conoscenza di un appassionato speciale del brand: PTickles, un nome che è diventato virale su Reddit. Disegnatore, ha presentato nelle scorse settimane delle versioni di Eevee che ancora non sono state presentate nei videogiochi.

Il primo è stato Champeon, Eevee di tipo lotta;

Il secondo è stato Guardeon, Eevee evoluto in tipo acciaio;

È toccato poi a Lepideon, Eevee evoluto in coleottero;

Infine c'è stato il tipo spettro Omeon.

Quattro evoluzioni che aiutavano a riempire i rami rimasti ancora vuoti del pokémon Eevee. Ma ovviamente ce ne sono ancora altri da mostrare e per questo PTickles non si è fermato. In basso potete osservare la nuova evoluzione di Eevee, stavolta di tipo roccia.

Nell'immagine vediamo Obsideon, un Eevee completamente nero ma con brillanti occhi arancioni. Il nome deriva naturalmente dall'ossidiana, roccia vulcanica di colore nero che sembra ricoprire anche parti del corpo del pokémon. Eevee potrebbe evolversi in Obsideon, almeno secondo il fan, utilizzando una levitoroccia durante un combattimento. Inoltre, con l'evoluzione, il pokémon ottiene l'abilità Testadura.

Vi piace questa nuova versione di Eevee? E quale tra le cinque evoluzioni di Eevee nate dall'immaginazione del gan finora mostrate vi è piaciuta di più?