Pokémon: arriva l'attesa presentazione della famiglia del nuovo protagonista

Di Ash sappiamo molte cose dato che seguiamo i suoi viaggi da tempo immemore. Originario di Biancavilla, l'allenatore di pokémon vive con la madre, mentre suo padre è sempre assente e ancora sconosciuto. Finora anche il nuovo protagonista dell'anime di pokémon, Go, aveva una situazione simile ma il vuoto viene riempito dall'ultimo episodio.

L'episodio 1102 di Pokémon intitolato "Giorno di neve, dov'è l'osso di Cubone?" ha consentito a Go di catturare un nuovo mostriciattolo tascabile ma anche di incontrare due persone che non vedeva da un pezzo: i suoi genitori.

In passato, Go spendeva gran parte del proprio tempo in solitudine e i suoi genitori lo osservavano preoccupato. Tuttavia, a causa del loro lavoro, non riuscivano a prendere contromisure ed erano spesso costretti a partire e allontanarsi dal figlio. Infatti Ikuo e Kurune, questi i nomi dei genitori di Go, sono un ingegnere e un'informatica rispettivamente e coinvolti in ogni tipologia di tecnologia pokémon.

Nel presente, Go aiuta un Cubone a recuperare il suo osso da un Mankey per poi catturare il pokémon terra. Alla scena assistono anche i genitori che sono felici di poter vedere il proprio figlio con un amico come Ash al suo fianco e tanti pokémon che lo aiutano.

Un peluche di Cubone ha svelato un mistero sulla creature con il teschio, mentre i due protagonisti nel corso dell'ultimo viaggio hanno anche avuto un incontro rapido con un pokémon leggendario.