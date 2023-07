Pokemon: arriva la nuova promo animata per i Campionati Mondiali

The Pokemon Company recentemente ha pubblicato un nuovo video promo animato per i World Championships 2023, il campionato mondiale di lotte Pokémon. Il video presenta le attrazioni delle quattro competizioni: la Divisione Giochi e Giochi di Carte, la Divisione Pokémon GO e la Divisione Pokémon Unite.

L'evento in questione si terrà a Yokohama, ospitando i migliori giocatori di Pokemon in tutto il Giappone. Presto arriverà la nuova serie Pokemon Concierge su Netflix, animata completamente in stop motion. Anche il makeover realizzato per lo spot animato dei campionati non è da meno, la grafica anime utlizzata è davvero interessante.

La clip è nata grazie al lavoro dello studio d'animazione CoMix Wave, la stessa casa che ha contribuito a dare vita alle opere di Makoto Shinkai quali Your Name, Weathering With You e il lungometraggio più recente Suzume. La promo mette in risalto la bellezza di Yokohama. Una giovane ragazza arriva in Giappone e si dirige verso i campionati mondiali di Pokemon.

Il video prosegue esplorando i vari tipi di battaglie che i fan vedranno durante l'evento, dalle partite di carte collezionabili alle VGC. Nel corso della clip, vediamo la ragazza salire sul palco con i suoi Pokemon e terrorizzare un Dragonite. L'evento inizierà l'11 agosto e durerà tutto il fine settimana a Yokohama.

Intanto la nuova serie del franchise sta per debuttare con una nuova era, il nuovo trailer di Pokemon Horizons mostra la protagonista in tutte le sue sfaccettature, presentandola al meglio al pubblico che non vede l'ora di ammirare la nuova stagione.