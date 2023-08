Pokémon: arriva la prima serie live-action dedicata ai primi giochi per il Game Boy

Nei suoi 27 anni di storia il brand Pokémon è cresciuto esponenzialmente, allargandosi in altri settori del mercato con videogiochi e animazione. La nostalgia, però, si è dimostrata una carta vincente per le vendite, e stavolta The Pokémon Company ha deciso di giocare una mano diversa dal solito, presentando la prima serie live-action ufficiale.

Gli ultimi anni hanno mostrato quanto sempre più studi e franchise tendano a volersi espandere anche nella produzione di serie live-action, ultimo grande esempio si ritrova nella serie di ONE PIECE prodotta da Netflix e che sta per fare il suo atteso debutto sulla piattaforma, e, ovviamente, un colosso come The Pokémon Company non poteva farsi sfuggire un’occasione del genere.

Oggi, mercoledì 30 agosto 2023, l’azienda, insieme a TV Tokyo, ha annunciato la produzione di una serie live-action totalmente originale, dedicata però ai primi videogiochi usciti nel 1996, in esclusiva per il Game Boy di Nintendo, Pokémon Rosso e Verde in Giappone, e Pokémon Rosso e Blu in Occidente. Intitolata Pocket ni Boken wo Tsumekonde, traducibile con Riempi le tue tasche con l’Avventura, la serie arriverà col primo episodio in Giappone il 19 ottobre 2023, mentre ancora non è chiaro se vi sia intenzione da parte di The Pokémon Company di distribuirla anche all’estero.

La storia riguarda una giovane ragazza, Madoka Akagi, interpretata da una grande fan della serie, Nasane Nishino, che si trasferisce a Tokyo inseguendo i propri sogni. Madoka vuole infatti diventare un’artista, una creativa, ma il confronto con la dura realtà di tutti i giorni, e le difficoltà a realizzare i propri obiettivi, la spingono a tornare ai giorni dell’infanzia, passati davanti alla console di Nintendo a catturare e combattere Pokémon nella regione di Kanto.

Dopo più di 20 anni, Madoka riprenderà il suo vecchio Game Boy per rigiocare Pokémon Rosso, e così avrà inizio la trama principale della serie. Fateci sapere cosa ne pensate di questa serie live-action dedicata a Pokémon nei commenti.