Pokémon: arriva uno spettacolare trailer con visual per la nuova serie!

Si è chiacchierato moltissimo nelle ultime settimane della prossima serie Pokémon. Con la conclusione di Pokémon Sun and Moon, i fan dei mostriciattoli tascabili non rimarranno di certo a secco di avventure dato che dal 17 novembre debutterà il nuovo anime Pokémon. Insieme ad Ash, stavolta ci sarà Go e vedremo un viaggio in tante regioni.

A poche settimane dalla prima messa in onda, arrivano l'attesissimo trailer completo di Pokémon con tanto di sigla d'apertura e locandina. Il video che potete vedere in calce ci mostra il ritorno alla regione di Kanto, con tutti i suoi paesaggi floridi e i tantissimi Pokémon che abbiamo potuto conoscere tanti anni fa.

Si passa poi alla presentazione dei tre starter della regione, più il Team Rocket sempre attivo e infine i nuovi protagonisti che affiancheranno Ash Ketchum in questo nuovo viaggio. Possiamo inoltre sentire l'opening 1-2-3 degli After the Rain, sottofondo di nuove battaglie dove si scontrano creature nuove e vecchie del franchise. Il trailer si chiude con la nuova locandina che potete vedere anche in calce, con Ash e Go al limitare di una foresta dove i raggi del sole mostrano le tantissime regioni esplorate del mondo Pokémon.

Cosa ne pensate di questo trailer, e cosa vi aspettate dal nuovo anime dei Pokémon?