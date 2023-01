Pokémon: arrivano delle esilaranti Poké Ball da collezione

In quanto uno dei franchise più remunerativi del panorama attuale nell’industria dell’animazione Pokémon si aggiorna costantemente con l’uscita di nuovo merchandise. Oltre alle figure prodotte da diversi studi, spesso i Pokémon diventano protagonisti di collezioni gacha, molto popolari in Giappone, come l’ultima riguardante le Poké Ball.

Le sfere in grado di contenere i Pokémon sono oggetti fondamentali per ogni appassionato e allenatore che voglia introdursi nel colorato universo ideato da Satoshi Tajiri più di 25 anni fa ormai. Per questo motivo, e anche grazie all’inventiva degli autori dei videogiochi, nel corso della serie le Poké Ball sono aumentate, tutte caratterizzate da una probabilità diversa di cattura basata sui turni trascorsi, sulla rarità o la potenza dei Pokémon, sul loro livello e tante altre varianti che hanno portato a numerosi design.

Per ricordare le più cinque sfere più rilevanti all’interno dell’opera, vale a dire la classica Poké Ball rossa e bianca, la Mega Ball, la Ultra Ball, la Premiere Ball e l’iconica Master Ball, l’artista okuhasA ha immaginato delle simpatiche figure che potete vedere nel post in calce. Si tratta di un set fan-made ma che sta già riscuotendo molto interesse tra gli appassionati, soprattutto per la simpatica trovata di realizzare le Poké Ball nel momento esatto in cui colpiscono i Pokémon che l’allenatore di turno intende catturare.

Il pezzo più raro della mini-collezione è rappresentato dalla Master Ball impiantata su un Ditto, che potete vedere nell’angolo in basso a destra dell’immagine. Fateci sapere cosa ne pensate di questa piccola collezione nei commenti. Per finire ricordiamo che Wasp Studio ha ricordato uno dei momenti più toccanti della serie in una figure da collezione, e vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo sui protagonisti del nuovo anime di Pokémon.