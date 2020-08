Pokemon: Arrivano a Tokyo i tombini ispirati alla prima generazione

Mentre continuano le fan art dedicate a Eevee dei Pokemon, vi segnaliamo questa notizia riguardo l'installazione di nuove opere incentrate sulla celebre saga nata da Satoshi Tajiri nelle strade di Tokyo.

Nel dicembre del 2018 nella prefettura di Kagoshima sono state installati i primi tombini dedicati ai protagonisti di Pokemon, nel corso dei mesi il fenomeno si è diffuso sempre di più e nei giorni scorsi i Pokefuta, come vengono chiamati questi particolari tombini, sono arrivati anche a Tokyo. I sei tombini sono stati installati all'interno del parco Serigaya nella cittadina di Matsuya, che fa parte della zona urbana di Tokyo. In calce alla notizia potete trovare un'immagine che ci mostra i sei Pokefuta, tutti ispirati alla prima generazione, una delle più amate dagli appassionati della celebre saga. L'installazione è avvenuta lo scorso 21 agosto, portando a 103 il numero di tombini con raffigurazioni dei Pokemon presenti in tutto il Giappone.

