Pokémon: in arrivo anche un film live action per Netflix? Ecco i primi dettagli

Il franchise di Pokémon continua a crescere grazie ai nuovi progetti annunciati per i prossimi mesi. Tra la nuova serie Pokémon Evoluzioni, e l'arrivo su Nintendo Switch di Leggende Pokémon: Arceus e dei remake di Diamante e Perla, la community avrà molto di cui discutere, e Netflix ha appena deciso di stravolgere tutto con un nuovo annuncio.

Mentre in Giappone si aspetta la trasmissione del primo episodio di Pokémon Evoluzioni, secondo alcune indiscrezioni emerse online la grane N avrebbe in cantiere un film live action dedicato all'universo dei mostriciattoli portatili. In precedenza la piattaforma di streaming aveva rivelato il progetto di una serie live action, attesa anche da Veronica Taylor, doppiatrice americana di Ash Ketchum, e la pellicola in questione dovrebbe legarsi in qualche modo all'avventura raccontata nella serie.

Questa dichiarazione esclude la possibilità che si tratti di un sequel di Detective Pikachu, molto atteso da gran parte degli appassionati, e che aprirebbe la strada ad un potenziale reboot dei film dedicati al franchise. Per quanto non vi siano ancora annunci ufficiali un progetto del genere sembra molto probabile e in linea con il grande, interesse mostrato da Netflix verso produzioni live action di anime di successo, come ONE PIECE e Cowboy Bebop.

