Pokémon: in arrivo una nuova simpatica Funko Pop di Pikachu

L'attenzione del web è rivolta tutta intorno al fenomeno del momento, ovvero alla tanto agognata vittoria di Ash dopo una lunga carriera di allenatore. L'azienda Funko Pop non perde tempo e annuncia un nuovo collezionabile di Pikachu, che farà sicuramente piacere agli appassionati visto che quella già esistente non è facilissima da reperire.

I preordini per la nuova figure sono già iniziati, con le spedizioni che partiranno nel mese dicembrino. Inoltre, la scorsa settimana la compagnia ha presentato un'ondata di nuove Funko dedicate agli Avengers, stiamo parlando di Thanos con un look piuttosto casual, un bellissimo Iron Spider, Capitan America con in mano il Mjolnir e uno scudo spezzato, Hulk, Capitan Marvel con un nuovo taglio e Bro Thor con un gustoso pezzo di pizza.

Anche le figure appena citate sono disponibili al preordine, e la spedizione è sempre fissata per il mese di Dicembre. Non ci sono grandi differenza tra la prima figure prodotta dalla Funko e questa appena annunciata: Pikachu mantiene la stessa simpatica espressione, ad eccezione della testa, che è leggermente inclinata insieme all'antenna sinistra.

E' stata rilasciata un'ennesima immagine teaser del nuovo anime, che ci fa riflettere su ciò che effettivamente sarà la prossima serie. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita all'interno di questo articolo.