Pokémon: in arrivo il più grande peluche della storia del franchise

Pokémon è uno dei brand più conosciuti a livello mondiale. Gran parte degli introiti registrati ogni anno sono relativi non solo ai videogiochi e al gioco di carte collezionabili, ma anche al merchandise. Giocattoli, figure, e peluche hanno contribuito alla crescita di Pokémon, e presto arriverà sul mercato il peluche più grande del franchise.

I numerosi Pokémon Center presenti nel mondo rappresentano la mecca di tutti i più grandi appassionati del brand, dove è possibile acquistare le ultime novità ufficiali e accaparrarsi oggetti impossibili da trovare altrove. Tra i prodotti più venduti si trovano i peluche, ai quali vengono dedicate intere aree dei negozi. È possibile trovarli di ogni dimensione, dai portachiavi fino alle dimensioni a grandezza naturale del Pokémon, e attraverso il breve video che potete vedere in fondo alla pagina, è stato presentato l’arrivo di un enorme peluche dedicato a Wailord.

Alto circa 14,5 metri, Wailord si posiziona attualmente al secondo posto tra i Pokémon più grandi introdotti nel franchise, preceduto unicamente da Eternatus, leggendario di Pokémon Spada e Scudo. Definito come il Pokémon Megabalena è facile capire perché l’azienda stia puntando molto su una riproduzione più che fedele in versione peluche per raggiungere un altro record, considerando anche il design piuttosto semplice.

Tuttavia, non è ancora chiaro quando il peluche di Wailord sarà disponibile nei Pokémon Center, né a quanto sarà venduto, sebbene è possibile presupporre, dai prezzi stabiliti in passato per altri prodotti simili, che si aggirerà attorno ai 500 dollari americani. Cosa ve ne pare di un gigantesco peluche di Wailord? Fatecelo sapere nei commenti.

