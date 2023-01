Pokémon: Ash cambia squadra per intraprendere il suo ultimo viaggio

Ash Ketchum, l’allenatore di Pokémon partito dalla piccola città di Biancavilla più di 25 anni fa, e, finalmente, diventato campione del mondo, sta per dire definitivamente addio alla serie. Prima di salutarlo però gli appassionati avranno la possibilità di seguirlo nella sua ultima avventura, al fianco di una nuova e potente squadra di Pokémon.

Sin dal primo episodio di Aim to Be a Pokémon Master, infatti, il protagonista ha intrapreso un nuovo viaggio tra le regioni conosciute al fianco del suo caro Pikachu e compagni già visti in passato ma mai usati da Ash nel corso della World Coronation Series o nelle stagioni più recenti dell’anime. Si tratta di una squadra sicuramente preparata ad affrontare qualunque tipo di difficoltà che Ash potrebbe incontrare, ma anche un modo per omaggiare tutte le diverse generazioni di Pokémon conosciute finora.

Nel post di @anipoke_PR, riportato in fondo alla pagina, vengono mostrati i Pokémon scelti da Ketchum per i suoi ultimi passi nella serie. Da Donphan della seconda generazione, fino a Noivern della sesta, si passa per Sceptile della terza e Buizel della quarta, il protagonista ha puntato a Pokémon di tipi diversi e con abilità che gli permetterebbero, con sicurezza, di superare anche le sfide più complesse. All’appello mancano ancora esemplari appartenenti alla quinta e alla settimana generazione, ma non è da escludere che li vedremo nel corso degli undici episodi di questa serie speciale. Cosa ne pensate della squadra di Ash? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo infine che in uno dei corti dedicati al Team Rocket è apparso Koraidon, primo leggendario di Paldea ad arrivare nell'anime, e vi lasciamo scoprire l'obiettivo di Ash nel suo ultimi viaggio.