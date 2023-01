Pokémon: Ash è il campione del mondo nella nuova figure di PC House

Prima della conclusione effettiva di Pokémon: Esplorazioni e dell’inizio della serie speciale dedicata all’addio di Ash Ketchum, lo storico protagonista dell’anime è riuscito ad ottenere l’agognato titolo di Campione del mondo. Per celebrare un evento tanto importante, PC House ha realizzato una preziosa figure da collezione con tanto di trofeo.

Ormai Ash si appresta a lasciare il testimone alle nuove generazioni di allenatori, per quanto tra i fan sono già emerse teorie riguardo la parentela che collegherebbe Ketchum a Liko, la ragazza che insieme a Roy porterà gli spettatori nella regione di Paldea. Forse anche per questo motivo gli artisti dello studio PC House hanno voluto salutare l’allenatore di Biancavilla con la fantastica statua che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina.

Alta 45 centimetri, la figure si presenta su una base circolare molto semplice, caratterizzata però dal simbolo della World Coronation Series e dalla coppa consegnata al Campione per celebrare lui e la sua squadra di Pokémon. Ash sembra lanciarsi verso il trofeo, affiancato dai suoi Pokémon: Dracovish e Sirfetch’d, Dragonite, Lucario e Gengar, sovrastati dall’inseparabile Pikachu. La figure arriverà sul mercato nel corso del terzo trimestre 2023, ed è già possibile prenotarla al prezzo di 550 euro. Diteci cosa ve ne pare nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che in Aim to Be a Pokémon Master Ash ha perso la sua prima battaglia da campione del mondo, e vi lasciamo al debutto di Miraidon nei corti dedicati al Team Rocket.