Pokémon: Ash ha coronato il suo sogno di diventare il più forte?

Ash Ketchum è stato protagonista dei più di 1000 episodi dell’anime di Pokémon, e dei numerosi lungometraggi prodotti nel corso dei 25 anni di storia del brand, ed è ormai vicino al suo addio definitivo. Nella serie Pokémon: Esplorazioni, Ash è riuscito a coronare il suo sogno, diventare il Campione del Mondo, ma è diventato davvero un maestro?

Pokémon: Aim to be a Pokémon Master si è quasi conclusa, e con la serie anche il viaggio di Ash si avvia verso la fine. Tuttavia, il giovane allenatore originario di Biancavilla sembra avere ancora molto da imparare. Nonostante, infatti, abbia ottenuto l’agognato titolo di campione, sconfiggendo in una delle battaglie più memorabile della serie, Dandel, Ash ha dimostrato di voler ancora esplorare il mondo e puntare a diventare il migliore, “the very best” come ricorderete dalla sigla iniziale dell’anime.

Diventare un Pokémon Master non è un obiettivo semplice, come sottolineato anche dal regista Kunihiko Yuyama, il quale si è lanciato in un’interpretazione piuttosto astratta, paragonando un maestro Pokémon ad un arcobaleno, irraggiungibile ma comunque perseguito da molte persone. Considerando questa definizione, proposta da uno dei creativi chiave dietro la produzione, e l’insicurezza che ancora aleggia nel cuore di Ash, dopotutto è ancora un bambino di 10 anni, possiamo quindi affermare che il protagonista non abbia veramente raggiunto ciò che vuole diventare.

Di conseguenza, possiamo aspettarci un ritorno nel futuro della serie, del personaggio di Ash, certamente non nei panni del protagonista, ma pronto a dimostrare il suo valore come allenatore. Cosa ne pensate voi? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, vi lasciamo ad un’altra questione, ovvero se l’anime di Pokémon potrà sopravvivere senza Ash Ketchum.