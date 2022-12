Pokémon: Ash Ketchum diventa adulto in questa fan art dopo la vittoria della Lega

Ash è partito da Biancavilla 10 anni, 10 mesi e 10 giorni. Il protagonista dell'anime di Pokémon ha visitato tante regioni nel corso della lunga trasmissione, ma non è cresciuto di un centimetro e rimarrà per sempre un ragazzino di 10 anni. Questo nonostante abbia vinto la Lega Pokémon di Galar nei recentissimi episodi di Pokémon: Esplorazioni.

Considerato il tipo di viaggio che ha fatto con Pikachu e gli altri pokémon e che ha vinto finalmente un trofeo importantissimo, il viaggio di Ash Ketchum potrebbe concludersi qui, cosa che però difficilmente accadrà. Ed è altrettanto difficile vedere il protagonista di Pokémon: Esplorazioni cresciuto, per questo ci ha pensato qualche fan a mostrare a tutti come potrebbe essere Ash Ketchum da adulto grazie a un'illustrazione.

Liam ha cercato di copiare lo stesso stile del recente anime per mostrare lo storico protagonista di Pokémon in versione adulta. A Paldea, Ash sta guidando all'attacco un Lokix, evoluzione di Nymble, pokémon appartenente ai recentissimi Pokémon Scarlatto e Violetto. Ash ha cambiato nettamente look, sfoggiando una giacca viola e una maglia grigia, col cappello che invece è diventato bianco con un simbolo nero sopra.

Dite che è il momento di rendere adulto Ash come accade in quest'illustrazione creata dal fan della serie?