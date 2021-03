Pokémon: Ash Ketchum al centro di un divertente dibattito, è in grado di battere Jiren?

Ash Ketchum ha cominciato il suo lungo viaggio per diventare il più grande allenatore Pokémon del mondo da diversi decenni. In questo lungo periodo la star della serie animata non ha solamente catturato decine di mostricciatoli tascabili, ma ha anche sviluppato un misterioso potere. Scopriamo l'irriverente teoria della community!

Sebbene sia finalmente riuscito a diventare un conquistare la Lega nella regione di Alola e in Esplorazioni Pokémon sia accompagnato da Go, Ash continua a essere l'indiscusso protagonista dell'anime Pokémon. Tuttavia, l'eterno ragazzo pare celare uno strano segreto.

Nel corso di tutte le serie animate, Ash ha sempre portato i suoi amati amici in spalla, prendendoli in braccio per festeggiare importantissimi traguardi. Ma come fa un normalissimo ragazzino a sollevare pesantissimi Pokémon senza il minimo sforzo? Secondo la community, Ash è dotato di una forza divina.

Come potete vedere dagli irriverenti tweet in calce all'articolo, Ash riesce a portare in spalla un Larvitar, un Pokémon che pesa ben 72 chilogrammi. Il motivo, stando alle assurde ipotesi della community, è presto detto: sotto la sua giacca il protagonista nasconde un fisico marmoreo. Esattamente come il suo allenatore, anche Pikachu ha sviluppato questa caratteristica. In una puntata, il roditore giallo di tipo elettro solleva un Cosmem di ben 999 kg.

Ma non solo, con un solo pugno Ash sarebbe persino in grado di sconfiggere Jiren, il più potente guerriero dell'Universo 11 di Dragon Ball Super. E voi cosa ne pensate della forza mostruosa di Ash? Nel frattempo, Pokémon Esplorazioni va in pausa, ecco quando l'anime farà il suo ritorno. Il desiderio di Sobble nella sinossi e nelle immagini di Pokémon Esplorazioni 62.