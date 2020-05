Pokémon: Ash Ketchum doveva morire nel film, ecco quando

Takeshi Shudo è stato uno dei nomi più noti nell'anime di Pokémon. Non a caso è uno dei creatori della serie animata e sceneggiatore di alcuni film, in particolare il primo. In Pokémon Mewtwo Colpisce Ancora che da poco ha avuto un rifacimento 3DCG il protagonista era destinato a un finale molto più oscuro e triste rispetto a quello pianificato.

Shudo, deceduto nel 2010, aveva in programma di presentare ai fan un finale molto diverso da quello realizzato. In una delle vecchie interviste tradotte recentemente dal fan Dr. Lava, veniamo a sapere quali erano i progetti del creatore dell'anime di Pokémon.

Il film Pokémon: Mewtwo Colpisce Ancora doveva vedere nei momenti finali un Ash Ketchum molto invecchiato mentre ricordava i suoi giorni da allenatore insieme ai suoi amici e a Pikachu, oltre alle tante sfide col Team Rocket. Negli ultimi attimi, che probabilmente coincidevano con la morte del vecchio Ash, l'allenatore si sarebbe risvegliato di nuovo da giovane. Secondo i piani di Shudo, al risveglio Ash non avrebbe più coltivato il desiderio di diventare un allenatore di pokémon bensì di capire quale fosse il significato dietro la vita e perché era al mondo, avvicinandolo in un certo qual modo a Mewtwo.

La nuova avventura pianificata quindi da Takeshi Shudo per Ash sarebbe stata molto più oscura e dopo un passaggio attraverso la morte. Chiaramente questo progetto dark non è stato accettato per il finale del film di Pokémon, a voi sarebbe piaciuto? Il recente remake ha esordito anche su Netflix al quinto posto della classifica dei più visti.