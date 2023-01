Pokémon, Ash, Misty e Brock insieme: la sinossi del nuovo episodio con il trio originale

Ormai Ash Ketchum non ha più molto da raccontare. Il giovane protagonista è stato al centro delle avventure dell'anime di Pokémon per oltre venti anni, con l'obiettivo di trovare tante creature, catturarle, allenarle e con loro vincere la lega di qualche regione. E questo obiettivo è stato raggiunto di recente, a Galar.

E adesso non fa altro che ripercorrere un po' i suoi passi, in una nota nostalgica che viene continuamente espressa dai nuovi episodi di Pokémon, gli ultimi con Ash Ketchum protagonista prima che entrino in gioco i nuovi ragazzi, pronti ad avventurarsi a Paldea. Prima che dica addio, sta facendo alcuni incontri molto importanti e toccanti: inizialmente è toccato a Butterfree, poi Squirtle, ma non ci sono soltanto pokémon a incontrarlo, anche vecchi amici.

C'è il ritorno di Misty in Pokémon, ma la ragazza dai capelli arancioni e Ash incontreranno un altro storico compagno di viaggio. Il trio originale di Pokémon verrà ricomposto con il ritorno di Brock. La sinossi del prossimo episodio dell'anime Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master svela che Cilan e Brock sono in viaggio e incontreranno proprio Ash e Misty. Tuttavia, Brock sembra giù per la perdita di un grande amore. All'improvviso però, un Hatterine rapisce Brock apparentemente senza motivo. Riusciranno Ash, Misty e Cilan a salvare Brock da questo pericolo e a capire perché sia successo tutto questo?

Quindi, anche se brevemente, la serie Pokemon: Aim to Be a Pokemon Master riporterà per qualche minuto sugli schermi Ash, Misty e Brock sullo schermo tutti insieme dopo anni e anni di assenza.