Pokémon: Ash e Misty riuniti nel nuovo episodio della serie dedicata all'addio di Ketchum

Prima di salutare definitivamente gli appassionati di Pokémon Ash Ketchum, da poco diventato campione del mondo, ha intrapreso un ultimo viaggio nella serie Aim to Be a Pokémon Master. L’avventura finale di Ash e Pikachu sembra essere un tributo a quanto vissuto dai due nel corso degli ultimi 25 anni, e non mancano nemmeno importanti ritorni.

Nonostante Pokémon: Esplorazioni sia stata incentrata sul viaggio e sulla ricerca di Ash e Goh, costretti a muoversi di regione in regione per condurre studi e raccogliere informazioni su determinate specie di Pokémon ed eventi interessanti, la storica allenatrice Misty non è apparsa in nessuno degli episodi. Stavolta però, l’allenatrice esperta di Pokémon di tipo acqua, nonché capopalestra di Celestopoli nella regione di Kanto, farà il suo ritorno, probabilmente per dire addio anche lei ai fan della serie.

Il secondo episodio di Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, intitolato “Ash Vs. Misty! Uno contro Uno alla spiaggia!”, porterà Ash e Pikachu in una zona costiera. Qui il protagonista tenterà di catturare un Clauncher selvatico, solo per scoprire che un’altra persona sta già tentando di aggiungerlo alla propria squadra. Si tratta di Misty, la storica compagna di Ash nel corso delle sue prime avventure. I due, quindi, dovranno affrontarsi per decidere chi avrà l’opportunità di catturare il Pokémon.

