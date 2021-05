Pokémon, Ash pronto a entrare nella Top 100 mondiale: tutti i dettagli sul grande scontro!

Ash Ketchum è pronto ad affrontare la battaglia più importante della stagione nell'episodio 65 di Pokémon Esplorazioni, in uscita venerdì 7 maggio in Giappone. Il prossimo incontro sarà speciale per due motivi: il primo è che vedrà Ash affrontare una storica amica e rivale, e il secondo è che il vincitore entrerà di diritto nell'Ultra Class.

Nel caso in cui non aveste seguito assiduamente la serie, vi ricordiamo che Ash è ancora impegnato nel Pokémon World Championship, il torneo annuale in cui viene decretato l'allenatore più forte del mondo. Il torneo vanta diecimila partecipanti, che possono sfidarsi tra loro quando desiderano accordandosi tramite una comoda applicazione. Il vincitore dello scontro guadagna punti, mentre il perdente scende di posizione. Il numero di punti ottenuti permette agli allenatori di scalare la classifica.

Il Pokémon World Championship è diviso in quattro ranghi: Normal Class (dalla posizione 10.000 alla 1.000), Great Class (da 999 a 100), Ultra Class (da 99 a 9) e Master Class (Top 8), e il vincitore si decide con un torneo classico tra i primi otto, tra cui ovviamente è presente il grande campione Dandel.

Nell'episodio 65 di Pokémon in uscita il 7 maggio Ash affronterà Iris, sua ex compagna di viaggio e rivale, e il vincitore passerà direttamente all'Ultra Class. La sinossi della puntata rivela che i due allenatori decideranno il vincitore con uno scontro tra Pokémon drago, in un intenso testa a testa tra Dragonite. Ash non si affiderà quindi a Pikachu, che in Pokémon Esplorazioni è stato sconfitto una sola volta nell'episodio 39, in uno scontro con Fabia poi vinto grazie a Riolu.

E voi cosa ne pensate? Ash trionferà? Diteci la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!