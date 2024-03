Pokémon, Ash tornerà a essere protagonista della serie? La risposta ufficiale

Dopo un lungo viaggio cominciato nel 1997, annata in cui venne trasmesso il primo, storico episodio in cui avvenne l'incontro con Pikachu, Ash Ketchum si è finalmente laureato campione Pokémon. Coronato questo sogno, l'iconico protagonista ha abbandonato la serie in favore di altri personaggi.

In Pokémon Esplorazioni, la settima serie animata del franchise, Ash ha sconfitto il monarca Leon nel round finale del Torneo Master Eight del Campionato del Mondo Pokémon ottenendo il titolo di campione. La sua avventura, però, non è ancora finita. Come ben sappiamo, il sogno di Ash è quello di fare amicizia con tutti i Pokémon esistenti e al termine della serie in questione si rimette in viaggio verso nuove mete che gli consentano di diventare un maestro Pokémon. Questo viaggio, comunque, almeno per il momento, Ash lo affronterà senza noi spettatori.

Orizzonti Pokémon comincia un nuovo viaggio senza Ash e Pikachu, un'avventura che per la prima volta da oltre vent'anni a questa parte non prevede la presenza dello storico e sempre giovanissimo protagonista. Star di quest'epopea sono infatti gli inediti Liko e Roy. Ci si chiede però se l'anime Pokémon possa sopravvivere senza Ash Ketchum.

Orizzonti Pokémon è arrivato in Italia su Boing, grazie all'accordo tra The Pokémon Company e Mediaset, ma cosa succederà quando terminerà questa serie? Forse, potrebbe tornare Ash!

Andy Gose, direttore senior della produzione multimediale presso The Pokemon Company International, e Taito Okiura, vicepresidente del marketing, hanno recentemente rilasciato un'intervista con Variety per discutere sulle sfide legate alla conclusione della storia di Ash e sull'introduzione di una nuova coppia di protagonisti nell'anime. Ebbene, quando ai due è stato chiesto se ci sono possibilità di rivedere Ash, Gose ha dichiarato che il leggendario protagonista è ancora attivo nel mondo Pokémon e che tutto è possibile. A ciò, Okiura ha aggiunto che mentre Liko e Roy affrontano la loro avventura, i fan sono liberi di farsi le proprie idee su cosa stanno facendo Ash e Pikachu. Insomma, nonostante il team abbia cercato di rimpiazzarlo, non è da escludere che Ash Ketchum possa presto fare il suo ritorno come protagonista dell'anime Pokémon.

