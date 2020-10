Pokémon: dopo un'attesa durata 10 anni, la colonna sonora della serie torna su CD

Lo sappiamo tutti molto bene, quello dei Pokémon è un brand praticamente sconfinato che può contare su una fanbase semplicemente gigantesca e su una quantità di prodotti a tema spaventosa, opere di ogni forma e tipologia pensate per venire incontro agli interessi dei milioni di fan sparsi in tutto il mondo.

In particolare, il franchise sfoggia con orgoglio anche una serie animata che oramai può contare su innumerevoli stagioni, tutte sì caratterizzate dalla presenza di Ash e del suo Pikachu, ma al contempo arricchire da nuovi personaggi secondari, stili di disegno ben diversificati e, ovviamente, anche da centinaia e centinaia di nuovi Pokémon tutti da scoprire.

In realtà, però, esiste un altro particolare che ha sempre saputo differenziare le varie stagioni della produzione anime, ovvero la colonna sonora, la quale - pur presentando alcune tracce sempre ben riconoscibili - si è costantemente caratterizzata per motivetti originali e splendidamente realizzati, capaci di contribuire a dar forma a quel magico mondo che abbiamo imparato ad amare. Fin dalle sue origini, la colonna sonora della serie è sempre stata realizzata da Shinji Mizaki, il quale ha però lasciato il suo posto a Yuki Hayashi - famoso per aver lavorato alle tracce musicali di My Hero Academia - proprio con il sopraggiungere dell'ultima stagione dell'anime, ovvero Pokémon Esplorazioni.

Ebbene, a seguito del cambio di director per la colonna sonora, è stato ufficialmente annunciato che un nuovo CD contenente le innumerevoli tracce del franchise farà presto la sua apparizione. La news è parsa come una sorpresa per molti, visto che l'ultimo CD musicale ufficiale a tema Pokémon vide la luce ben dieci anni fa - parliamo della "Best 1997-2010 Vol.1 and Vol.2" -, e in tantissimi già non vedono l'ora di poter acquistare il tutto, che secondo quanto annunciato verrà rilasciato il 4 novembre al prezzo di circa 24 dollari.

