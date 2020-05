Pokémon, l'autore dell'anime: 'Ash? Volevamo sostituirlo con un protagonista più maturo'

L'ultimo post pubblico dell'autore Pokémon Takeshi Shudo, condiviso pochi mesi prima della sua scomparsa e recentemente tradotto in lingua inglese dal sito web Lavacutcontent, si è rivelato essere una vera e propria miniera d'oro per gli appassionati del genere, grazie ai molteplici approfondimenti sulla storia e i personaggi dell'anime.

Poche ore fa abbiamo riportato una notizia inerente Ash Ketchum, l'eterno undicenne di Biancavilla, personaggio che a quanto pare avrebbe dovuto essere eliminato subito dopo la distribuzione del secondo film della saga, intitolato "Pokémon 2 - La forza di uno". Pochi minuti fa sono però trapelate in rete nuove informazioni, e i fan stanno già speculando su cosa sarebbe potuto succedere se le idee di Shudo si fosserò tramutate in realtà.

Secondo quanto riportato da Dr. Lava, Shudo avrebbe dichiarato quanto segue: "L'idea originale prevedeva l'introduzione di un nuovo protagonista ogni 3/4 anni. Volevo semplicemente stare al passo coi tempi, fare in modo che la gente continuasse a rispecchiarsi nelle gesta dei personaggi. Immaginate: c'è questo bambino che guarda Pokémon, ma con il passare del tempo i suoi gusti cambiano, e magari dieci anni dopo decide di riprendere a guardare l'anime. Vorrei che in quel momento pensasse a Pokémon come un franchise che è cresciuto con lui, ma è difficile immaginare questo scenario se la serie non presenterà alcun cambiamento".

Ovviamente l'autore non avrebbe mai potuto prevedere il successo riscosso da Ash Ketchum, ma l'intenzione di introdurre un protagonista più maturo finì per essere uno dei tanti rimpianti di Shudo.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta una modifica di questo tipo?