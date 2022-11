Pokémon: la prima avventura di Ash nella statua da collezione di Egg Studio

Ash Ketchum è ormai un’icona dell’animazione giapponese. Con più di 25 anni alle spalle, l’allenatore di Biancavilla ha accompagnato generazioni di appassionati attraverso le nuove regioni presentate nei continui rinnovamenti della serie Pokémon e nonostante sia riuscito a conquistare il titolo di campione, la sua storia non è ancora finita.

L’anime di Pokémon è uno dei più longevi della storia dell’industria, e per quanto sia un settore in costante evoluzione, molti degli appassionati che hanno avuto la possibilità di assistere alle prime serie, tendono ad essere più legati proprio al passato del brand. Per ricordare, e in qualche modo omaggiare, la prima grande avventura che conquistò il mondo intero e diede inizio al fenomeno mediatico di Pokémon, gli artisti di Egg Studio hanno realizzato la splendida statua che potete vedere nelle immagini in calce.

Alta 42 centimetri, la figure mostra Ash al centro, pronto a lanciare la sua Poké Ball e catturare tutti i mostriciattoli che lo circondano, dal suo inseparabile Pikachu, al maestoso Charizard alle sue spalle, dal simpatico Squirtle che surfa con tanto di occhiali da sole, all’allegro Bulbasaur alla destra del protagonista. È già possibile pre ordinare la statua al prezzo di 485 euro, per riceverla nel terzo trimestre del 2023.

