Pokémon: un'avventura tra i fantasmi alla ricerca di Banette nel prossimo episodio

L’ultima grande avventura di Ash Ketchum, raccontata nella serie Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master, sta portando il protagonista e i suoi storici compagni di fronte a nuove sfide, e la prossima riguarderà dei fenomeni paranormali. Vediamo contro cosa si troveranno gli allenatori nel nuovo episodio, in uscita il 3 marzo 2023.

Dopo aver sconfitto Dandel, e raggiunto così l’agognato titolo di Campione del Mondo di Pokémon, Ash sembra aver concluso la sua carriera da allenatore, ed è quindi partito verso l’ultimo viaggio al fianco del suo fedele Pikachu, e incontrando volti ben noti ai fan, come Misty e Brock. In questa sorta di ritorno alle origini dell’anime, i tre protagonisti si ritroveranno presto contro un dispettoso Pokémon di tipo spettro, e Ash non esiterà ad usare il suo Gengar.

L’ottavo episodio della serie incentrata sull’addio di Ash, intitolato “Alla Ricerca di Banette”, porterà i protagonisti a risolvere un mistero che sta facendo preoccupare gli abitanti di una piccola città. Di seguito riportiamo la sinossi della puntata: “Ash, Pikachu e gli altri giungono in una città dove di recente sembrano esserci stati degli strani fenomeni, però solo in determinate case. Per risolvere il caso, Ash e compagni si dirigono nell’edificio dove si è manifestato l’ultimo fenomeno, solo per scoprire che dietro tutto c’era un Banette! Cosa sta cercando di ottenere Banette derubando la casa?”

Accompagnati dall’agente Jenny, Ash, Misty e Brock seguiranno le tracce lasciate da Banette ritrovandosi in un luogo abbandonato con tantissimi oggetti accatastati e derubati. Sembra però che il piccolo Pokémon abbia perso qualcuno di molto importante, come si può vedere dalla rapida sequenza in cui piange di fronte al Gengar di Ash.

In conclusione, vi lasciamo alla sinossi dell'ultimo episodio di Aim to Be a Pokémon Master.