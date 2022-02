Pokémon: l'avventura nel passato di Ash e Pikachu nel nuovo corto animato

I festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario del franchise Pokémon hanno dato vita a numerose iniziative, ultima delle quali una serie di mostre a tema in collaborazione con l'artista Daniel Arsham. Al contempo, è stato pubblicato un nuovo cortometraggio animato che crea una spaccatura nel tempo.

La partnership tra The Pokémon Company e Daniel Arsham, che in precedenza ha già collaborato con la compagnia per la realizzazione di alcune illustrazioni speciali, porterà a una serie di mostre d'arte in tutto il Giappone. Qui, i visitatori potranno ammirare alcune sculture Pokémon corrose dal tempo create dall'autore. Per promuovere questo evento, su YouTube è stato lanciato il cortometraggio animato Pokémon A Ripple in Time. Ma questa è solamente l'ultima delle tante iniziative celebrative, nelle scorse settimane sono arrivate persino le Converse All-Stars a tema Pokémon.

Diretto dal regista della serie anime Kunihiko Yuyama, il breve episodio vede Ash e Pikachu coinvolti in una battaglia ufficiale contro un Cubone. La lotta tra i due Pokémon, però, finisce per coinvolgere un Celebi, che di tutta risposta crea una spaccatura nel tempo.

Ash e Pikachu vengono dunque portati in una linea temporale parallele, in cui la natura ha prevalso sull'uomo. In questa misteriosa ambientazione, gli spettatori possono ammirare in anteprima alcune delle statue create da Arsham, come quella dedicata a Squirtle o Slowpoke. Chi non avrà la possibilità di visitare le mostre giapponesi, può dunque averne un assaggio in questa mini puntata. Per delle statuette casalinghe, eccovi i tre nuovi Funko Pop! Pokémon in arrivo.