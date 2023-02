Pokémon: avvistato in Giappone un treno con livrea interamente personalizzata Oshawott

La mitologia dei Pokémon è parte integrante della cultura nipponica, un fenomeno finanziario e mediatico che detiene un'importanza senza eguali nel campo dell'animazione giapponese, basti pensare alla nuova stagione che inizierà tra un paio di mesi e che rivoluzionerà il franchise.

Anche se Pikachu sarà uno dei pokémon protagonisti, per la prima volta Ash cederà il testimone a favore di un nuovo personaggio a cui spetterà il compito di tenere alta la passione che lega i fan ai buffi mostriciattoli. Roy, il nome del nuovo protagonista, avrà inoltre la compagnia di una inedita Poké Ball caratterizzata da due specie di gemme, rispettivamente una blu e una rossa.

A tal proposito, per sponsorizzare questa nuova serie animata, recentemente ha fatto la sua comparsa in Giappone un treno personalizzato con una livrea dedicata interamente alla figura di Oshawott, uno degli starter del franchise. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata a questa particolare linea ferroviaria nella foto allegata in calce alla notizia con tanto di mascotte a bordo pronta ad accogliervi.

