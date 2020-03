Pokémon: un bellissimo cosplay di Mewtwo entusiasma i fan

Tra i tantissimi Pokémon introdotti negli anni dai creatori della serie videoludica, uno dei più amati rimane sempre il buon Mewtwo che rivive in questo riuscitissimo cosplay di un fan che elettrizza i fan dei mostriciattoli tascabili di Game Freak

Sul suo profilo Instagram, Willow Creative ci mostra la sua interpretazione del pokémon psichico più forte del mondo. Come potete vedere in calce alla notizia, il risultato è davvero soddisfacente e il fan ha anche dotato il costume di luci per gli occhi del personaggio. Il personaggio di Mewtwo compare per la prima volta nel videogame Pokémon Rosso e Blu. Creato geneticamente come clone di Mew, è stato al centro del film animato Pokèmon il film- Mewtwo colpisce ancora, pellicola che sviscerà appunto le sue origini e che ha goduto di un remake non proprio riuscitissimo, di cui trovate una nostra recensione a cura di Mirko Proietti Inoltre è stato anche il villain principale del film live action Detective Pikachu con l'attore Ryan Reynolds, a testimonianza della sua enorme fama.

Per quanto riguarda il nuovo anime, il ventesimo episodio di Pokèmon si è mostrato con un trailer in anteprima e pare che i due protagonisti, Ash e Go, si troveranno a dover avere a che fare con un leggendario di nostra vecchia conoscenza.