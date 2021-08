Pokémon: boom sui social per un assurdo tatuaggio di Eevee, utente TikTok diventa virale

Ognuno di noi ha un Pokémon preferito, una creatura che non possiamo fare a meno che catturare durante le nostre partite ai videogiochi Nintendo, e supportare durante le battaglie nella serie anime. In alcuni casi, però, l'amore per queste particolari creature raggiunge un livello persino superiore, come nel caso di un utente recentemente diventata virale su TikTok.

In calce potete dare un'occhiata al video condiviso dall'utente pajamamamaiv, una ragazza appassionata di anime che ha deciso di professare il proprio amore per Eevee tatuandosi il Pokémon sul braccio destro. Il risultato finale è semplicemente incredibile, con il mostriciattolo che sembra uscire a rientrare nella Sfera Poké a seconda del movimento del gomito. Non a caso, il video in questione ha ricevuto circa mezzo milione di like.

Eevee è sempre stato uno dei Pokémon più apprezzati dalla community, tanto da convincere Nintendo a dedicargli la cover di uno degli ultimi videogiochi per Nintendo Switch. Il Pokémon è anche presente nella serie anime, Pokémon Esplorazioni, dove viaggia insieme a Chloe dopo essere stato catturato nell'episodio 49.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste a questo tatuaggio? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Pokémon Esplorazioni è in pausa causa Olimpiadi, e che l'episodio 76 è slittato al 13 agosto 2021.