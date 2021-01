Pokémon: guardate questo set di carte venduto alla cifra mostruosa di 337mila dollari

Vi conviene dare un'occhiata in soffitta, in garage o nella libreria perché potreste avere tra le mani, senza saperlo, delle carte Pokémon che oggi hanno un valore inestimabile. Nell'ultimo periodo il mercato inerente al celebre gioco di carte collezionabili si è intensificato e si sono verificati degli acquisti con cifre a sei zeri.

Solo qualche settimana fa, a seguito di uno scambio di carte Pokémon straordinario, Pikachu Illustrator approdava anche in Italia. Per chi non lo sapesse, infatti, quest'ultima è considerata il sacro Graal del gioco di carte collezionabili, tuttavia c'è molto altro all'interno del mercato che possiede un valore assai alto come quello. Stiamo parlando del Pokemon Box Set Base prima edizione Booster Sealed, in questo caso in lingua inglese, recentemente messo all'asta grazie a uno degli eventi della casa americana Heritage Auctions.

La confezione, in particolare, racchiude 36 bustine con 11 carte ciascuna per un totale di 396 potenziali mine poiché, essendo sigillato, le possibilità di che esse siano tutte o quasi GEM MINT è altissima. "Questi box stanno aumentando di prezzo in modo vertiginoso", fa sapere la Heritage Auctions, basti pensare che quando ne hanno venduto uno uguale lo scorso novembre l'asta si era fermata a 298 mila dollari. Inoltre, in questa sessione sono state ben 52 le persone che hanno cercato di accaparrarsi questo straordinario pezzo da collezione.

Sembra che comunque il box non sia destinato a restare a lungo tra le mani del suo proprietario in quanto ha già rimesso in vendita il cofanetto seppur ad un prezzo superiore dell'acquisto, circa 387 mila euro. E voi, invece, cosa ne pensate di questo acquisto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito del celebre gioco, avete visto cos'è successo all'uomo che ha tentato di rubare carte promo dei Pokémon?