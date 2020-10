Pokémon: Brock è un buon modello per i giovani spettatori?

Brock ha di certo delle buone qualità: è quello che si prende cura degli altri membri gruppo, cucinando, pulendo e incarnando a pieno la figura materna fra i nostri tre allenatori Pokémon. Accudisce gli altri, e gli viene naturale dopo gli anni in cui si è preso cura dei suoi nove fratelli minori.

È naturale che Brock voglia diventare un allevatore di Pokémon, e in seguito un dottore, piuttosto che un capo palestra o allenatore come Ash. È affascinato dalla cucina, dal creare nuovi piatti, medicine e caramelle, sempre alla ricerca di un modo per far vivere i suoi Pokémon al meglio.

Brock è sempre in prima linea per aiutare i suoi compagni di viaggio e non solo. Ash sarà il protagonista della storia ma Brock è di sicuro colui che incarna maggiormente le vesti di leader.

Ovviamente, Brock ha anche dei difetti. Primo fra tutti è la sua passione per le donne. Oltre all’infermiera Joy e l’agente Jenny, Brock chiede appuntamenti ad ogni donna che incontri sul suo cammino, creando delle gag divertenti, soprattutto perché il povero protagonista fallisce sempre miseramente.

Quindi Brock è un buon esempio? Brock ha i suoi difetti come ogni essere umano, ma ha un animo buono, onesto e protettivo. Non esistono modelli da seguire perfetti, ma Brock, Ash e Misty e tanti altri personaggi di Pokémon, possono essere tutti buoni modelli per i giovani fan.

