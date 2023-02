Pokémon: un cameo speciale per l'addio definitivo ad Ash Ketchum

Il 27 febbraio 2023 si celebrerà il Pokémon Day, dove non mancheranno sicuramente aggiornamenti relativi al futuro dell’anime. Dopotutto la storia di Ash Ketchum sta per concludersi con gli ultimi episodi di Aim to Be a Pokémon Master, ma prima di dire addio allo storico protagonista, farà la sua apparizione un Pokémon molto speciale.

La stagione composta da undici episodi, e interamente dedicata all’addio ad Ash e Pikachu, ha riportato sugli schermi anche volti ben noti. Da Misty a Brok, fino alla squadra di Squirtle pompieri, sono stati diversi i riferimenti alla prima serie dell’anime, che anni fa alimentò il fenomeno Pokémon al fianco della pubblicazione dei primi giochi e delle carte collezionabili.

Stando però all’aggiornamento di Kunihiko Yuyama, regista veterano della serie, sembra che prima del saluto definitivo all’allenatore di Biancavilla, gli spettatori potranno assistere ad un incontro atteso da anni. Il regista non è entrato nei dettagli, specificando solo che si tratterà di “quel Pokémon che tutti vogliono vedere”. La community ha quindi iniziato a proporre varie teorie, come Greninja, un grande compagno di Ash senza dubbio, o anche Mewtwo, antagonista della prima pellicola ufficiale del franchise.

Tuttavia, l’ipotesi più gettonata sembra essere quella relativa a Ho-Oh. L’uccello leggendario ha guidato Ash all’inizio del suo viaggio, e, secondo molti, è finalmente arrivato il momento che i due si incontrino. Voi cosa ne pensate di questa conclusione per la storia di Ash Ketchum? Ditecelo nei commenti.

In attesa di scoprire chi sarà il Pokémon in questione, vi lasciamo alla prima sinossi ufficiale dell’anime di Pokémon in arrivo nel 2023.