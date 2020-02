Pokémon: il campione sta per fare il suo debutto nell'anime

Ormai l'appuntamento con Pokémon nelle domeniche giapponesi è una costante. Il titolo si è rinnovato con l'anime partito a novembre 2019, evitando di presentare la stessa dinamica di viaggio in un'unica regione: Ash e Go stanno infatti vagando per tutte le aree esplorate nelle generazioni precedenti senza dedicarsi esclusivamente a Galar.

Ma i personaggi di questa ancora inesplorata area non mancano nell'anime di Pokémon. Uno di questi, il campione Dandel, sta per fare la sua comparsa nell'episodio 12 che sarà trasmesso in Giappone il 9 febbraio 2020 alle ore 18:00. La puntata segnerà proprio il debutto del grande allenatore di Galar che i videogiocatori di Pokémon Spada e Pokémon Scudo già conosceranno.

Il fan TheEndlessZero ha condiviso su Twitter il video di anteprima del prossimo episodio di Pokémon, dove Dandel non manca di debuttare insieme alle sue fantastiche e fortissime creature. Ash e Go riusciranno a osservare una delle battaglie di Dandel, ammirando la forza e le capacità di uno degli allenatori più capaci del mondo. Ma non avrà comunque vita facile, dato che il suo avversario sarà Lance.

Ma i due ragazzi potrebbero anche restare coinvolti nello scontro: nell'episodio successivo di Pokémon, Pikachu entrerà in gioco e non nel modo in cui l'abbiamo sempre visto.