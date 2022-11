Pokémon, tutti campioni del TCG: i mazzi del World Championship arrivano nel 2023

Il Pokémon World Championship 2022 di Londra si è tenuto lo scorso agosto ed ha visto i più grandi campioni del TCG Pokémon sfidarsi tra loro e mostrare le migliori strategie del gioco di carte collezionabili tratto dal videogioco di Game Freak. Presto però, chiunque potrà fingersi un campione del TCG Pokémon, con dei mazzi in uscita a breve.

Il portale PokéGuardian, infatti, riporta che i deck dei vincitori del Pokémon World Championship 2022 verranno trasformati in mazzi "pronti" da acquistare liberamente nei negozi specializzati e in tutte le edicole: in questo modo, anche i giocatori casual potranno testare le avanzate strategie dei campioni Pokémon, mettersi in pari con il metagame e provare a personalizzare (e, perché no, migliorare) i deck che hanno segnato la scorsa stagione del competitivo.

Ogni mazzo conterrà un totale di 60 carte Pokémon diverse, ciascuna proveniente dalle liste dei campioni del TCG Pokémon. Gli structure deck dovrebbero uscire nel corso del mese di marzo 2023. Tra queste liste troveremo probabilmente quella basata attorno a Calyrex Cavaliere Glaciale VMAX di Rikuto O., campione della divisione Junior, che gli ha garantito una (sudatissima) vittoria contro il deck Palkia VMAX di Tristan B.

Per la sezione Senior, invece, dovremmo trovare il deck Palkia Forma Origine VMAX + Inteleon di Liam H., che ha prevalso sul secondo classificato, Sebastian L., che giocava invece un mazzo incentrato su Urshifu Colpo Singolo VMAX. Infine, per quanto riguarda la categoria Masters, dovrebbero essere messi in commercio i due deck dei finalisti Ondrej Skrubal e Daichi Shimada: in entrambi i casi, si tratta di deck cosiddetti "anti-Meta", uno basato su Pikachu Volo VMAX e l'altro su Decidueye di Hisui VSTAR, pensati come counter per l'archetipo basato su Palkia Forma Origine VMAX.

In ogni caso, non è la prima volta che i mazzi dei vincitori dei campionati mondiali del TCG Pokémon vengono messi in vendita come degli structure deck veri e propri: fino al 2019, infatti, The Pokémon Company ha pubblicato le liste dei campioni del TCG dell'anno precedente, salvo poi interrompere la serie a causa della pandemia.