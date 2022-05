Pokémon: la cantante dell'iconica sigla ha guadagnato appena 760 euro per il brano

All'interno del mondo dell'animazione ci sono alcune sigle che sono entrate a far parte dell'immaginario collettivo. Tuttavia, in alcuni casi, possono scaturire non poche polemiche quando subentra l'elemento delle royalties e dei diritti, una questione che recentemente è esplosa anche per la cantante della storica sigla dei Pokémon.

Il franchise dei Pocket Monsters è pieno di preziosi cimeli, alcuni dal valore inestimabile come quei brani che hanno accompagnato l'infanzia e la crescita di milioni di generazioni di appassionati. Se in Italia la sigla dei Pokémon più iconica è quella di Giorgio Vanni con Gotta Catch Em All, in Giappone questo ruolo apparitene a Rica Matsumoto con Mezase Pokémon Masuta, celebre canzone ma che ha recentemente fatto parlare di sé.

La cantante ha infatti fatto recentemente un'apparizione per Hakken! Girigiri no Giri, uno show incentrato su spaccati di vita reale. Alla domanda sul pagamento delle royalties del singolo, che ha venduto in Giappone 2 milioni di copie, Matsumoto ha risposto di non aver avuto un centesimo. La cantante, infatti, non aveva firmato un contratto sulla gestione delle royalties, motivo per cui si è dovuta accontentare di un pagamento di 766 euro (col cambio del 1997) per aver composto la canzone. Per darvi un'idea della perdita economica, la compositrice di Demon Slayer, che invece ha firmato un contratto anche sulla gestione delle royalties, ha guadagnato quasi 2 milioni di euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.