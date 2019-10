Pokémon: la cantante Jhené Aiko fa rivivere Ash Ketchum con un bellissimo cosplay

Sotto Halloween, si sa, la gente si traveste in tutto il mondo e molti optano per costumi ispirati ai personaggi degli anime e manga. Abbiamo visto lo spettacolare cosplay di Goku realizzato da un fan o il piccolo Luffy vestito da un padre amorevole.

Dragon Ball e One Piece sicuramente rientrano tra le serie più gettonate a cui i cosplayer si ispirano per realizzare i loro costumi. Però sappiamo benissimo come la creatività dei fan non abbia limiti, abbracciando qualsiasi personaggi, proveniente da qualsiasi serie, anche quelle meno conosciute o seguite.

Oggi, invece, vi riportiamo il cosplay di uno dei personaggi più iconici del nostro tempo. Un personaggio che è stato in grado di entrare nell'immaginario collettivo e a lasciare un impronta nella cultura pop. Stiamo parlando di Ash Ketchum, il protagonista della serie animata ispirata ai Pokémon che va in onda da oltre 20 anni.

È proprio Ash a essere stato scelto da una cosplayer molto speciale. Infatti, la cantante e cantautrice statunitense Jhené Aiko ha realizzato un bellissimo cosplay, che potete trovare in calce all'articolo, del protagonista della serie Pokémon con tanto dell'inseparabile Pikachu fisso sulla spalla.

Nelle varie serie sui mostriciattoli realizzati da Nintendo, abbiamo scoperto Ash non crescere mai d'età, ma cambiare molto spesso vestiario. E come potete vedere dalla foto, la cantante ha deciso di ispirarsi per il suo costume, allo stile che il giovane allenatore ha durante la prima stagione uscita nell'ormai lontano 1997.

Jhené Aiko ha sfoggiato la sua personalissima interpretazione di Ash per Halloween e voi vi vestirete per la festa del 31? Fatecelo saperei nei commenti.