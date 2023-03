Pokémon e Capitan Pikachu: la nuova mascotte arriva in queste immagini

Ash Ketchum e Pikachu sono probabilmente la coppia più iconica dell'anime di Pokémon. Ash è il protagonista della serie, un giovane allenatore di Pokémon che sogna di diventare il miglior allenatore di Pokémon del mondo, mentre Pikachu è il suo fedele compagno Pokémon, il suo migliore amico e il suo partner in tutte le avventure.

Durante le loro avventure, Ash e Pikachu hanno affrontato molte sfide e incontrato molti amici e nemici. Insieme, hanno attraversato regioni diverse, catturato nuovi Pokémon, partecipato a competizioni e sconfitto molti avversari. La loro amicizia e il loro legame speciale sono stati al centro della serie fin dall'inizio. Tuttavia, dopo oltre 20 anni di avventure, Ash e Pikachu hanno recentemente detto addio all'anime con l'ultimo episodio di Pokémon Esplorazioni.

Non si può pensare però che nell'anime di Pokémon manchi Pikachu, col topolino giallo che rimane la creatura più famosa del brand. Per questo in Pokémon Horizons già ci sono piani per includere un altro personaggio di questo stampo. Ci sono diversi personaggi in arrivo in Pokémon Horizons e tra questi c'è Capitan Pikachu.

In questa nuova serie faranno il loro debutto i Rising Volteckers, un gruppo di persone guidate da Friede che fa ricerche sui Pokémon. Capitan Pikachu è il pokémon di Friede e si mostra come un classico Pikachu ma con un cappello da capitano, oltre che con un modo di fare molto più sicuro e deciso. Nelle immagini in basso di Pokémon Horizons poi si vede anche Friede stesso, un nuovo allenatore più adulto con la pelle scura e i capelli bianchi.

Tra pochi giorni si scoprirà per bene il ruolo di questo gruppo di personaggi e, soprattutto, del nuovo Pikachu dell'anime.