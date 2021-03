Pokémon: una carta trasformata in un'opera d'arte, ecco il video

Nato come videogioco per Game Boy, Pokémon è riuscito ad incantare intere generazioni di giovani anche grazie al gioco di carte collezionabili. Vediamo insieme l'opera di un appassionato creata utilizzando proprio una delle suddette carte.

Le illustrazioni sono sicuramente tra i punti di forza dei Trading Card Game e ciò vale anche per quello a marchio Pokémon che fin dalla fine degli anni Novanta attira numerosi appassionati grazie ad immagini sempre diverse ed ognuna più stupenda dell'altra. Unico difetto è l'avere il disegno rilegato ad uno stretto spazio nella parte alta della carta.

Per ovviare a questo problema però negli ultimi tempi diversi artisti hanno iniziato ad espandere l'illustrazione aggiungendo numerosi dettagli sul resto della carta stessa. Questo è il caso dell'utente di TikTok @bumblpaints il quale in un video, riportato al termine di questa news, mostra il proprio lavoro di ampliamento dell'ambientazione in cui si trova uno Squirtle dell'espansione Sun & Moon - Team Up.

Osservando il filmato notiamo come l'opera viene realizzata dapprima rivestendo la carta con il grigio e successivamente, utilizzando i pennelli, vengono disegnate le parti nascoste del paesaggio. Il risultato è impressionante, al termine del lavoro è infatti pressoché impossibile determinare dove finisca l'illustrazione originale e dove inizi il dipinto realizzato dal fan.

L'artista in seguito ha rivelato che la sua opera è il frutto di numerosi tentativi ed errori. Inoltre ha fatto sapere di avere intenzione di accettare commissioni a partire dal mese di Maggio quando avrà aperto uno shop su Etsy.

