Pokémon: le carte prendono vita come in Yu-Gi-Oh nel nuovo anime!

È arrivato l'8 agosto con il Pokémon Presents più atteso dell'anno. Gli annunci sono stati tanti e tra questi il nuovo anime in cui le carte Pokémon prendono vita: Pokémon: Verso la Cima!

La premiére si terrà in occasione dei Campionati Mondiali Pokémon al Pacifico Yokohama l'11 agosto 2022. Ad annunciarlo durante la conferenza è stato Andy Gose di The Pokémon Company International. Il primo episodio sarà disponibile nella stessa data anche su YouTube.

Come affermato dal produttore, in Pokémon: Verso la Cima le carte prenderanno vita in un modo mai visto prima. La trama segue le vicende di una giocatrice competitiva di GCC, Ava, e del suo Pokémon Oddish. Col supporto della sua famiglia e dei suoi amici del Pokémon Club, si pone l'obiettivo di diventare la giocatrice di carte più forte in assoluto.

In questo mondo i Pokémon contenuti nelle carte prenderanno vita, trasformandosi in creature reali e sfidandosi in campi di battaglia in pieno stile Pokémon, strizzando l'occhio a Yu-Gi-Oh!

Voi seguirete questo anime? Decisamente un'assoluta novità per il franchise, che decide di rivoluzionare la sua idea di anime Pokémon! Non perdetevi inoltre tutte le novità sul GCC Pokémon, con il 2023 che sembrerebbe essere proprio l'anno di Charizard!