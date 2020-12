Pokémon: cattura anche tu un Pikachu in un modellino in scala reale da quasi 700 euro

All'interno dell'immaginario dei Pokémon vi è una creaturina che, più di tutte, rappresenta da anni l'intero franchise. Stiamo parlando ovviamente dell'iconico compagno di avventure di Ash, il piccolo Pikachu, che ha affrontato insieme al protagonista tanti scontri e altrettatente esperienze.

Nel corso degli anni Pikachu è rimasta la fedele mascotte del franchise dei Pokémon, un buffo mostriciattolo che grazie al suo tenero aspetto è diventato un simbolo per grandi e piccini. The Pokémon Company ha investito molto su di lui e, come se ciò non bastasse, il merchandising a tema legato alla creaturina gialla è tra i più celebri del brand.

A tal proposito, UA Studio ha voluto dedicare al Pokémon una splendida statuetta, la stessa che potete ammirare tra gli allegati in calce alla notizia. La compagnia ha voluto emulare Pikachu con un modellino in scala reale, ovvero con un'altezza di circa 51 cm. L'attenzione ai dettagli è a dir poco incredibile e la figure ha trovato l'apprezzamento di numerosi appassionati nonostante un prezzo di listino non poi così accessibile alle tasche di tutte: ben 690 euro a cui si aggiungono le eventuali spese per la spedizione.

Ne approfittiamo per ricordarvi che nel corso del 2021 Ash e Go tenteranno a catturare nuovamente un Pokémon Leggendario, ma prima di allora non dimenticatevi di ripassare gli avvenimenti dell'ultimo episodio dell'anime. E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.