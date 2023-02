Quanti pokémon ha catturato Ash Ketchum? Il conteggio delle creature totali

È stata una storia molto lunga, ma ogni cosa ha la propria conclusione. Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unima, Kalos hanno visto Ash Ketchum partecipare alle proprie leghe ma senza arrivare fino in fondo, fino ad alzare quel trofeo tanto agognato. Ma la serie Pokémon Esplorazioni ha deciso di sovvertire questa situazione.

Dopo una lunga sfida con Leon, Ash è diventato campione di Galar e ha vinto la sua prima Lega Pokémon, dopo quella di Alola appena nata. E ora è giunto il momento per il campione di abbandonare il palcoscenico, di lasciare spazio a nuovi protagonisti. E così, mentre si avvia al termine il suo tempo, Pokémon sta ripercorrendo parte della storia di Ash con alcuni episodi conclusivi. Sono tornate creature catturate in passato e con cui ha stretto un legame, così come vecchi amici.

Ma quanti Pokémon ha catturato Ash Ketchum in totale durante la sua carriera da allenatore? Ovviamente i numeri potranno crescere in futuro, a seconda di ciò che farà il personaggio nelle prossime serie, sempre se tornerà. Intanto però si può fare un conteggio preciso. Ash Ketchum ha catturato 57 pokémon. Ovviamente fa parte dell'elenco Pikachu, il suo primo pokémon, così come quelle creature che ha scambiato o che ha lasciato alle cure altrui, mentre non contano i pokémon con cui ha viaggiato insieme temporaneamente (come Haunter o Larvitar).

Considerato che con Paldea si è arrivati a 1008 pokémon totali, vuol dire che Ash ha catturato circa il 5,7% delle creature disponibili nel mondo attualmente conosciuto. Ecco invece quale sarebbe la squadra perfetta di Ash Ketchum.