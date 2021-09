Pokémon celebra Halloween con i nuovi anelli di Gengar: tanto terrificanti quanto costosi!

Lo store online di U-TREASURE, celebre gioielleria giapponese, ha annunciato una nuova collaborazione con Pokémon per festeggiare Halloween, mostrando i primi pezzi di una splendida collezione inedita. Tra le novità spicca anche una linea di anelli dedicata a Gengar, il Pokémon ombra di prima generazione, ma vi anticipiamo che il costo non è assolutamente irrisorio.

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni pezzi della nuova collezione in uscita il 5 ottobre, degli anelli su misura disponibili in argento, oro giallo, oro rosa e platino. I gioielli in questione possono essere acquistati ovunque grazie a World Shipping, Italia compresa, ma richiedono uno sforzo economico non indifferente. L'anello in argento è proposto al modico prezzo di 17.600 yen (€135,00 circa), una cifra sicuramente abbordabile, mentre quelli in oro e platino costano rispettivamente 99.000 e 110.000 yen (€763,00/€850,00 circa), più la spedizione internazionale.

Gengar è uno dei personaggi più amati dai fan di Pokémon, e il fatto che Ash ne abbia catturato uno in Pokémon Esplorazioni ha contribuito a rendere il mostriciattolo più popolare anche per i nuovi fan, appassionatosi all'anime solo negli ultimi anni. U-TREASURE aveva già lanciato una prima linea di anelli dedicata a Lucario, un altro caposaldo del team di Galar di Ash Ketchum, e ora ha deciso di proporne una seconda giusto in tempo per Halloween.



E voi cosa ne dite? Vi piacciono? Fatecelo sapere nei commenti!