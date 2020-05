Pokémon: Charizard diventa più minaccioso in una stupenda fanart

Pokémon è uno dei brand più remunerativi al mondo, con migliaia di gadget e oggetti dedicati, anime, manga e naturalmente anche videogiochi, insomma una serie di merchandise gestito sia direttamente da The Pokémon Company che da Creatures Inc., la quale ha di recente organizzato un contest di illustrazioni per il gioco di carte collezionabili.

In occasione della nuova generazione, introdotta con i titoli Pokémon Spada e Scudo, infatti questa azienda ha proposto ai fan dei mostriciattoli portatili di realizzare delle illustrazioni, seguendo delle regole ben precise.

Tutti i partecipanti, avrebbero dovuto riprodurre un Pokémon a scelta tra Charizard, Pikachu, Tyranitar, Milotic, Lucario, Genesect, Wishiwashi e, il leggendario di ottava generazione, Zacian. Inoltre il pokémon scelto doveva essere inserito in un ambiente boscoso o prettamente urbano, probabilmente a sottolineare la differenza presente nella regione di Galar, dove natura e fabbriche sono onnipresenti.

L'utente @gomi_kuzu_tarou ha voluto ricreare Charizard in maniera molto particolare. Proponendo un disegno dallo stile unico e incredibilmente dettagliato, il pokémon in questione appare molto più minaccioso rispetto agli artwork originali, soprattutto per il suo sguardo vitreo, e in un'ambientazione montuosa.

Rimane comunque un'illustrazione ben realizzata, che però non è arrivata tra i finalisti del contest organizzato da Creatures. Potete trovare il disegno in fondo alla pagina. Lo stesso artista aveva partecipato anche al precedente concorso, proponendo il Pikachu che potete vedere nel post in calce alla notizia.

Ricordiamo inoltre che sono emersi in rete numerosi spoiler riguardanti i prossimi episodi di Pokémon Esplorazioni. Cosa ne pensate di queste illustrazioni? Vorreste vederle su una carta Pokémon ufficiale? Diteci la vostra nei commenti qui sotto.