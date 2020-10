Pokémon: Charmander prende forma grazie a questa spettacolare figure

Come sicuramente saprete, quello dei Pokémon è un franchise che nel corso di questi decenni non ha mai perso il suo smalto, rimanendo sulla cresta dell'onda per interi decenni e riuscendo a conquistare cuori e menti di grandi e piccini, con ogni nuova generazione di fruitori sempre pronta a lanciarsi nel suo colorato mondo.

Il brand ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli produzioni a tema affiancate all'oramai famosissimo gioco di carte collezionabili, tra serie animate, videogiochi, film animati e molto altro ancora, un'enormità di contenuti pensati per tenere impegnata una fanbase semplicemente gigantesca e che non perde mai l'occasione d'elogiare l'IP, come dimostrati dai cosplay e dalle fan art che continuano a spuntare sui social più famosi.

Visto il successo riscosso, in particolare con la serie Pokémon: Esplorazioni, la quale ha ridato vigore anche a tanti fan con qualche anno in più sulle spalle, molte società si sono lanciate nella realizzazione di gadget a tema, compagnie tra le quali figurano anche i ragazzi di PM Studio, i quali hanno deciso di dare forza proprio all'effetto nostalgia con una splendida figure a tema Pokémon e dedicata specificatamente a Charmander. Come visionabile dalle immagini poste a fondo news, infatti, il prodotto mette in mostra il ben noto Pokémon mentre questo sta letteralmente uscendo dalla sua carta da gioco, il tutto adornato da alte fiamme che lo circondano da ogni lato, un lavoro la cui resa finale appare di gran qualità. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il prodotto è attualmente preordinabile per un prezzo pari a 89 euro (senza contare le spese di spedizione), mentre l'uscita non è stata ancora svelata.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata svelata anche una figure a tema Pokémon dedicata a Pidgeot.