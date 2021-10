Pokémon: chi è l'allenatore più forte di tutti i tempi?

L'intera serie di Pokémon gode di numerose serie televisive, altrettante produzioni cinematografiche, per non contare tutti i giochi a tema che escono ogni anno su piattaforma Nintendo e non. Ma in tutto ciò, almeno una volta, vi siete mai chiesti chi sia l'allenatore più forte di tutti i tempi?

Quella dei Pokémon è una saga immortale, 25 anni di storia che si susseguono tra nuove serie animate e produzioni videoludiche. Tentare però di comprendere chi sia l'allenatore più forte in assoluto è un'impresa non da poco in virtù dei numerosi personaggi apparsi durante tutta la saga.

Ad ogni modo, provare ad intuire chi sia l'allenatore più abile, seppur con tutti i limiti del caso, è ancora possibile e la risposta non potrebbe che essere Red. Si tratta del protagonista della prima generazione, l'avversario più difficile da battere in qualsiasi gioco lui sia mai apparso, nonché l'unico ad essere definito come "campione" dai personaggi al di fuori dalla sua stessa generazione. Inoltre, in molti casi egli è stato soprannominato "Il Campione dei Pokémon" o, ancora, "L'Allenatore di Pokémon Definitivo".

Ovviamente all'interno del franchise spiccano altri allenatori talentuosi ed estremamente abili come Leon, colui che possiede uno dei Pokémon più forti in assoluto, un Charizard. E voi, invece, siete d'accordo con la nostra ipotesi? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.